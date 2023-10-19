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Gelinim Mutfakta bugün puan durumu! 19 Ekim 2023 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

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Gelinim Mutfakta bugün puan durumu! 19 Ekim 2023 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

"Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı 2023?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen gelin ve kaynanaların yarıştığı Gelinim Mutfakta büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Peki, "Gelinim Mutfakta 19 Ekim çeyrek altını kim kazandı? İşte, merak edilenler...

"Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı 2023?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta, her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgiyle izleniyor. Peki, "Gelinim Mutfakta 19 Ekim çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün birincisi...

GELİNİM MUTFAKTA 19 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI

Gelinim Mutfakta günün kazanan ismi ve çeyrek altını alan kişi "TUĞBA" oldu.

Tuğba bugün bütün kayınvalidelerden 5 puan aldı.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanını alan isim Yeşim oldu. Yeşim gelin 25 puanla çeyrek altını da kazandı.

Ayrıca günün eksi 2 ceza puanını alan isim Ceren oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN DURUMU

Yeşim:25
Tuğba:9
Ceren:8
Cansu:5

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