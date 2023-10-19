Gelinim Mutfakta bugün puan durumu! 19 Ekim 2023 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

"Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı 2023?" sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta, her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgiyle izleniyor. Peki, "Gelinim Mutfakta 19 Ekim çeyrek altını kim kazandı? İşte, günün birincisi...