16 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Gelinim Mutfakta 16 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Yeşim, Tuğba, Cansu...

Gelinim Mutfakta 16 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Yeşim, Tuğba, Cansu...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.10.2023
ABONE OL
Gelinim Mutfakta 16 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Yeşim, Tuğba, Cansu...

Gelinim Mutfakta 16 Ekim 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu....

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklanıyor! Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, 16 Ekim 2023 günün birincisi ve puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 13 Ekim Cuma günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Cansu gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 9-13 Ekim haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Yeşim gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 16 EKİM PUAN DURUMU

Yeşim (Beyhan'ın gelini) : -

Tuğba (Gönül'ün gelini) : -

Cansu (Müslime'nin gelini) : -

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA