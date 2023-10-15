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Teşkilat yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Teşkilat dizisi yeni oyuncular kimler? 15 Ekim TRT 1 Yayın akışı

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.10.2023
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Teşkilat yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Teşkilat dizisi yeni oyuncular kimler? 15 Ekim TRT 1 Yayın akışı

"Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor 2023?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor. TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat'ın heyecanla beklenen yeni sezon tarihi açıklandı. Peki, Teşkilat ne zaman başlayacak, bugün var mı, yok mu? İşte, 4. sezon tarihi...

Teşkilat dördüncü sezon tarihi belli oldu! TRT 1'in reyting reyting rekorları kıran dizisi Teşkilat 4. sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni oyuncularıyla gündem olan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. İşte, 15 Ekim TRT 1 yayın akışı le birlikte dizinin yeni sezon tarihi...

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dördüncü sezonu için yoğun bir hazırlık döneminin ardından sete çıkan Teşkilat, izleyicilerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Teşkilat dizisinin dördüncü sezon yayın tarihi de açıklandı. Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat, 22 Ekim'de ekran macerasına başlayacak.

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?

Yeni sezonda oyunu bozmaya değil oyun kurmaya hazırlanan Teşkilat ekibi dişli düşmanlar karşısında varını yoğunu ortaya koyacak. Ülkeleri için canları pahasına mücadele veren ekip yeni sezonda sahada aksiyon dolu karşılaşmalar yaşarken stratejik planları da dengeleri alt üst edecek.

TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Teşkilat'ın bugüne kadar görülmeyen taraflarını yeni sezonda anlatacak dizinin fragmanı yayınlandı. Kurulacak yeni ekip ile Teşkilat'ın operasyonları daha da diken üstü bir hal alıyor.

Teşkilat'ın 4. yeni sezon kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, İlker Kızmaz, Ceyhun Mengiroğlu, Serdar Yeğin, Tuğçe Açıkgöz, Ebru Nil Aydın , Melisa Akman ve Cengiz Bozkurt yer alıyor.

TEŞKİLAT 79. BÖLÜM SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis'in David Hartley'in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır. Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:00 Beni Böyle Sev
08:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Babamın Penguenleri
21:45 UEFA EURO Elemeleri Türkiye-Letonya
23:45 Teşkilat
02:40 Şehirden Uzakta
03:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

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