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Kolpaçino 4 ne zaman çıkacak, vizyona girecek 2023? Kolpaçino 4 4’lük fragman izle!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.10.2023 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
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Kolpaçino 4 ne zaman çıkacak, vizyona girecek 2023? Kolpaçino 4 4’lük fragman izle!

"Kolpaçino 4 ne zaman çıkacak 2023?" sorusu araştırma konusu oldu. Türkiye'nin mizahi sinema dünyasının sevilen yapımlarından biri olan "Kolpaçino" serisi, 4. filmine hazırlanıyor. İlk filmi 2009 yılında vizyona giren ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi tarafından benimsenmişti. Peki, Kolpaçino 4 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İşte, detaylar...

"Kolpaçino," uzun bir aradan sonra 4. filmiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Serinin hayranları, filmin vizyon tarihi hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Kolpaçino 4 hakkında merak edilenler...

KOLPAÇİNO 4 FRAGMAN İZLE!

İlk filmi 2009 yılında çekilen "Kolpaçino" serisinin dördüncü halkası için start verildi. Şafak Sezer'in başrolü ilk üç filmin yıldız isimleri Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül'le paylaştığı "Kolpaçino 4"ün çekimlerine geçtiğimiz ay başlandı.

Fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz!

https://www.youtube.com/watch?v=OXyUcufmEJg&ab_channel=PollProduction

ÖZGÜR'ÜN HESAPLAŞMASI

Senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Poll Films etiketli "Kolpaçino 4", kasım ayında vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu Film, Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmasını konu alıyor.

KOLPAÇİNO 4'4LÜK - 24 KASIM'DA SADECE SİNEMALARDA!

Kolpaçino serisinin dördüncü halkası için start verildi. Şafak Sezer'in başrolü Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül'le paylaştığı Kolpaçino 4'ün çekimlerine geçtiğimiz gün başlandı. Film, kasım ayında vizyona girecek.

KOLPAÇİNO 4 KONUSU NEDİR?

Özgür karakteri, önceki hikayelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmak için yola çıkıyor. Bu film, izleyicilere adaletin yerini bulması ve dostluk ilişkilerinin sınırlarını keşfetmesi için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Özgür'ün önceki hikayelerde yaşadığı zorluklar ve ihanetler, onu büyük bir öfke ve intikam duygusuyla dolduruyor. Ancak Kolpaçino 4, sadece bu duyguların üzerine odaklanmıyor; aynı zamanda dostluğun gücünü ve yeniden bağların kurulmasının önemini de vurguluyor.

Filmdeki diğer karakterler de Özgür'ün karşısına çıkacak ve onunla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Bu hesaplaşma anları, seyirciyi ekran başına kilitleyen gerilimi arttırırken aynı zamanda karakterlerin derinliklerini de ortaya koyuyor.

KOLPAÇİNO 4 OYUNCULARI

Şafak Sezer, Kolpaçino serisinin değişmez isimlerinden biridir ve bu filmde de yine başrolde yer almaktadır. Diğer oyuncular ise şu şekilde: Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül.

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