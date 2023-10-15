11 haneli T.C kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin T.C kimlik numarasının son hanesi nedir?
TELEVİZYON ahaber.com.tr
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 15 Ekim Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.
ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı.
SORU: 11 haneli T.C kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin T.C kimlik numarasının son hanesi nedir?
A- 0
B- 1
C- 2
D- 9
CEVAP:
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