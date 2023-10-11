Gelinim Mutfakta 11 Ekim puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan yarışmacı ve günün puan durumu merak konusu oluyor. İşte, 11 Ekim 2023 günün birincisi ve puan durumu!
Gelinim Mutfakta 11 Ekim 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI DÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 10 Ekim Salı günü en yüksek puanı alan ve çeyrek altının sahibi Tuğba gelin oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 10 EKİM PUAN DURUMU
Yeşim (Beyhan'ın gelini) : 16
Tuğba (Gönül'ün gelini) : 20
Özlem (Ramise'nin gelini) : 11
Cansu (Müslime'nin gelini) : 4
GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında 2-5 Ekim haftasında en yğkse puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, 73 puanla Özlem oldu.
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- Gelinim Mutfakta 11 Ekim puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
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