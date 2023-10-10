Öznur Serçeler kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Yalı Çapkını Asuman kimdir, kaç yaşında?

ÖZNUR SERÇELER KİMDİR?

1 Ocak 1987'de Kayseri'de doğdu. Müzik eğitimine 2001′de Mersin Üniversitesi Konservatuvarı'nda Türkol Çankaya ile başladı. Daha sonra ise 2003′te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Stilliana Stravreva'nın sınıfını burslu olarak kazandı.