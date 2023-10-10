Öznur Serçeler kimdir, hangi dizilerde rol aldı? Yalı Çapkını Asuman kimdir, kaç yaşında?
"Öznur Serçeler kimdir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi oyuncularıyla da gündem oluyor. Dizide Asuman karakterine hayat veten Öznur Serçeler'in özel hayatı araştırılmaya başladı. İşte, oyuncu hakkında merak edilenler...
Yalı Çapkını dizisinin başarılı oyuncularından Öznur Serçeler, son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İşte Öznur Serçeler'in hayatına ve kariyerine dair merak edilenler...
ÖZNUR SERÇELER KİMDİR?
1 Ocak 1987'de Kayseri'de doğdu. Müzik eğitimine 2001′de Mersin Üniversitesi Konservatuvarı'nda Türkol Çankaya ile başladı. Daha sonra ise 2003′te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Stilliana Stravreva'nın sınıfını burslu olarak kazandı.
2007 yılında World Youth Orchestra'nın projesinde yer alıp Berlin, Kasel ve Bodrum'daki konserlere ve Bilkent Üniversitesi'nin farklı sanatsal çalışmalarına katıldı.
Yine 2007 yılında Elite Model Look'a katılan güzel oyuncu, 2011 yılında ise başrollerini Meltem Cumbul ve Oktay Kaynarca'nın üstlendiği "Nuri" dizisinde Kumru karakterini ve "Hayat Devam Ediyor" dizisinde Mina Seferidis karakterini canlandırdı.
OYUNCU KADROSU
Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları arasında; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer yer alıyor.
"Yalı Çapkını" dizisi her cuma 20:00'de STAR TV izleyicisiyle buluşuyor.
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