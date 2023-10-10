Ömer yeni bölüm fragmanı izle! Ömer dizisi 27. bölüm fragmanı çıktı mı, yayınlandı mı 2023?

ÖMER 26. BÖLÜM ÖZETİ

Vicdan'ın ağır sözleriyle karşı karşıya kalan Gamze, en çok ihtiyacını hissettiği anda Ömer'in ona destek olmamasına çok kırılır.

Vicdan'ın ne kadar tehlikeli bir kadın olduğunu git gide daha iyi anlasa da, kendini bir türlü Ömer'e duyuramamak Gamze'nin yaşadığı sıkıntıları daha da büyütür.