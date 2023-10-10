Ben Bu Cihana Sığmazam 40. bölüm izle! 10 Ekim Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm kesintisiz canlı izle!
Ben Bu Cihana Sığmazam 40. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin sıkı takipçileri, Ben Bu Cihana Sığmazam 40. bölüm izle şeklindeki aramalarına hız kazandırdı. İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle ekranı!
Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sezonuyla izleyicilerini heyecan dolu anlara sürüklüyor. Dizinin başrollerinde ise usta oyuncular Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil, Burak Çelik ve İsmail Demirci yer alıyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, Ben Bu Cihana Sığmazam 40. bölüm izle şeklindeki aramalarına hız kazandırdı. İşte, ATV canlı yayın ekranı!
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 40. BÖLÜM İZLE
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 40. bölümünü televizyondan izlemek yerine ATV'in resmi internet sayfası üzerinden de izleyebilirsiniz.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN?
Ben Bu Cihana Sığmazam, her Salı akşamı ATV'de yayınlanıyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara geliyor.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM KONUSU
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 40. bölümünde;
Atakan'ın işkence görerek ölümle burun buruna gelmesinin ardından Onbeşli, abisinin intikamını almak için Tazıyev'in peşine düşer. Bu sırada Erman kaos planı gereği yüklü bir miktarda uyuşturucuyu getirip sokaklara dağıtmak peşindedir. Elbette Cezayir'in de buna karşı bir planı vardır.
Diğer yandan Vedat, Berfin'in peşini bırakmaz ve Cezayir'in tarafını tutan amcasını öldürür. Artık dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Eski kocasının kötü bir şeyler yapmasından korkan Berfin, Cezayir'e sığınır. Lakin bu Leyla tarafından hiç de hoş karşılanmayacaktır.
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