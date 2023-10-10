Ben Bu Cihana Sığmazam 40. bölüm izle! 10 Ekim Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm kesintisiz canlı izle!

Diğer yandan Vedat, Berfin'in peşini bırakmaz ve Cezayir'in tarafını tutan amcasını öldürür. Artık dönüşü olmayan bir yola girmiştir. Eski kocasının kötü bir şeyler yapmasından korkan Berfin, Cezayir'e sığınır. Lakin bu Leyla tarafından hiç de hoş karşılanmayacaktır.