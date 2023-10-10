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Gelinim Mutfakta 10 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.10.2023 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
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Gelinim Mutfakta 10 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 10 Ekim 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklanıyor! Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. Bugünün kazananı ise merak konusu oldu. İşte, 10 Ekim 2023 günün birincisi ve puan durumu!

10 EKİM GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün birincisi 10 Ekim Salı programında Tuğba oldu. Aldığı puanla Tuğba çeyrek altını da yakasına taktı. Cansu ise eksi 2 ceza puanı aldı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

TUĞBA- 20 puan

YEŞİM- 16 puan

ÖZLEM- 11 puan

CANSU- 4 puan

9 EKİM GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

9 Ekim Pazartesi günü en yüksek puanı alan gelinler, 17 puanla Yeşim ve Cansu oldu.

Çekilen kura sonucunda çeyrek altının sahibi ise Cansu gelin oldu.

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