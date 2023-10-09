Gelinim Mutfakta haftanın ilk günü puan durumu! 9 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
TELEVİZYON ahaber.com.tr
Gelinim Mutfakta 9 Ekim 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklanıyor! Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. İşte, 9 Ekim 2023 günün birincisi ve puan durumu!
GELİNİM MUTFAKTA 9 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
PUAN DURUMU
Yeşim (Beyhan'ın gelini) :
Tuğba (Gönül'ün gelini) :
Özlem (Ramise'nin gelini) :
Cansu (Müslime'nin gelini) :
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta birincisi 10 altın bileziğin sahibi ÖZLEM oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Bu hafta elenen yarışmacı GİZEM oldu.
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