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Aile dizisi bu akşam var mı? Aile dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlıyor?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.10.2023
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Aile dizisi bu akşam var mı? Aile dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlıyor?

"Aile dizisi bu akşam var mı 2023?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından araştırlıyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. İşte, Aile dizisi yeni bölüm tarihi...

"Aile dizisi yeni bölüm ne zaman başlayacak?" ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusuyla zaman zaman sosyal medyaya da konu olan Aile dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. İşte, detaylar...

AİLE DİZİSİ YENİ BÖLÜM SAAT KAÇTA?

'Aile', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Aile', bu akşam yine sürükleyici ve heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek.

Yeni bölüme saatler kala diziden yayınlanan özel sahnede; Devin Aslan'ı sevdiği için artık eskisi gibi olmadığından bahsederken Aslan da gözyaşlarını tutmakta zorlanıyor. Aslan sarılarak Devin'e destek olmaya çalışırken, ikilinin yeni bölümde barışıp barışmayacağı merakla bekleniyor.

'Aile'nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı dizide onlara Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

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