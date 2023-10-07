6 Ekim 2023 Cuma Reyting sonuçları! Reyting birincisi belli oldu! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti...
Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Televizyon takipçileri" 6 Ekim 2023 reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, dün akşamın reyting sonuçları...
Dün akşam ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Televizyon takipçileri" 6 Ekim 2023 reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Cuma reyting sıralaması...
6 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
6 Ekim Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
GEÇEN HAFTANIN (29 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI
29 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti", 3.sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Kızılcık Şerbeti", 2.sırada "Yalı Çapkını", 3.sırada "Yalı Çapkını" dizisinin özeti yer aldı.
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- 6 Ekim 2023 Cuma Reyting sonuçları! Reyting birincisi belli oldu! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti...
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