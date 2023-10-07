6 Ekim 2023 Cuma Reyting sonuçları! Reyting birincisi belli oldu! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti...

Dün akşam ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Televizyon takipçileri" 6 Ekim 2023 reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Cuma reyting sıralaması...