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Gelinim Mutfakta çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı? 6 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu! Elenen yarışmacı...

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Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı? 6 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu! Elenen yarışmacı...

Gelinim Mutfakta 6 Ekim 2023 puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusunun cevabı ve yarışma hakkında detaylar...

"Gelinim Mutfakta 6 Ekim çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu 2023!

DÜN KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 Ekim Salı günü en yüksek puanı toplayan gelin Özlem oldu ve çeyrek altını kazandı.

PUAN DURUMU

Yeşim: 32 + 13 = 45

Tuğba: 28 + 5 = 33

Özlem: 26 + 23 = 49

Gizem: 16 + 7 = 23

6 EKİM 2023

GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 10 bileziği kazanan isim Özlem oldu.

Geçtiğimiz hafta ise kazanan Tuğba olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta çeyrek altını kazanan isim birazdan haberimizde yer alacaktır.

Geçtiğimiz hafta ise kazanan tine Tuğba olmuştu.

6 EKİM 2023 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı.

Sevilen yarışmada son olarak elenen isim Melike olmuştu.

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