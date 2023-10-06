GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ! Gelinim Mutfakta gelin tatlısı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler...
"Gelinim Mutfakta gelin tatlısı nasıl yapılır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 6 Ekim tarihli programda gelinler, en lezzetli Gelin Tatlısı tarifini yaparak birbirleriyle yarıştı. Hem lezzetli hem de hafif bir tatlı olan bu tarif, çay saatlerinizi tatlandırmak için mükemmel bir seçenek. İşte Gelin Tatlısı'nın yapılışı ve püf noktaları...
Misafir sofralarınıza lezzet katacak harika bir alternatif olan Gelin Tatlısı tarifi, görüntüsü ve tadıyla herkesin beğenisini kazanacak. Sıcacık bir bardak çayın yanında servis edebileceğiniz bu tatlıyı yapmak için aşağıdaki tarife göz atabilirsiniz.
GELİN TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ
Keki için:
4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Muhallebisi için:
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket krem şanti
1 paket vanilya
Keki ıslatmak için:
2,5 su bardağı süt
Üzeri için:
Hindistan cevizi
GELİN TATLISI NASIL YAPILIR?
Yumurta ve şekeri derin bir kapta çırpın.
Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ilave edip tüm malzemeleri çırpmaya devam edin.
Daha sonra kek karışımını fırın tepsisine alın ve önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.
Kekiniz pişince fırından çıkarıp soğuması için kenara alın.
Diğer taraftan da muhallebi için süt, şeker, un ve nişastayı bir tencerede karıştırın ve ocağa alın.
Karışımınız kaynayıp kıvam alana kadar karıştırarak pişirin ve hazır olunca ocaktan alın.
Muhallebiniz ılıyınca üzerine toz krem şanti ekleyip mikser ile çırpın.
2,5 su bardağı soğuk süt ile kekinizi ıslatın.
Üzerine muhallebiyi dökün ve düzgün bir şekilde yayın.
Son olarak tatlınızın üzerini Hindistan cevizi ile kaplayıp buzdolabında dinlendirin.
Afiyet olsun...
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- GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ! Gelinim Mutfakta gelin tatlısı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler...
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