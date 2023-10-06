GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ! Gelinim Mutfakta gelin tatlısı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler...

GELİN TATLISI NASIL YAPILIR?

Yumurta ve şekeri derin bir kapta çırpın.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ilave edip tüm malzemeleri çırpmaya devam edin.

Daha sonra kek karışımını fırın tepsisine alın ve önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

Kekiniz pişince fırından çıkarıp soğuması için kenara alın.

Diğer taraftan da muhallebi için süt, şeker, un ve nişastayı bir tencerede karıştırın ve ocağa alın.