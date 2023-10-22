MasterChef’te kim elendi? 22 Ekim Pazar günü MasterChef yarışmasına veda eden isim kim oldu? Azize, Alican, Tanya, Cemre...

MasterChef yarışmasında rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ederken, bu haftanın sonunda kimin eleneceği büyük bir merak konusu halini aldı. Hafta boyunca yarışmacılar arasında yaşanan kıyasıya mücadele, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. 22 Ekim 2023 Pazar günü akşamı MasterChef'e veda edecek yarışmacı da bu rekabetin sonucunda netlik kazanacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 22 EKİM