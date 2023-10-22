23 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri MasterChef'te kim elendi? 22 Ekim Pazar günü MasterChef yarışmasına veda eden isim kim oldu? Azize, Alican, Tanya, Cemre...

MasterChef'te kim elendi? 22 Ekim Pazar günü MasterChef yarışmasına veda eden isim kim oldu? Azize, Alican, Tanya, Cemre...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2023
ABONE OL
MasterChef’te kim elendi? 22 Ekim Pazar günü MasterChef yarışmasına veda eden isim kim oldu? Azize, Alican, Tanya, Cemre...

MasterChef All Star yarışmasında heyecan giderek artıyor ve bu akşamın odak noktası eleme turu oldu. Bu haftanın eleme adayları, şeflerin titiz oylamaları sonucu belirlendi ve yarışmacılar arasında oldukça güçlü isimler yer aldı. Eleme potasında yer alan bu yetenekli isimler, yarışmada kalmak için büyük bir rekabete giriştiler. Peki Masterchef'te kim elendi?

MasterChef yarışmasında rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ederken, bu haftanın sonunda kimin eleneceği büyük bir merak konusu halini aldı. Hafta boyunca yarışmacılar arasında yaşanan kıyasıya mücadele, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. 22 Ekim 2023 Pazar günü akşamı MasterChef'e veda edecek yarışmacı da bu rekabetin sonucunda netlik kazanacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 22 EKİM

Haftanın eleme adayları şu şekildedir:

📍Azize,
📍Kıvanç,
📍Eren,
📍Cemre,
📍Sergen,
📍Alican
📍Tanya

MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?

22 Ekim Pazar akşamı MasterChef All Star'da eleme heyecanı yine yüksek bir tempoyla devam ediyor. Bu hafta kimin MasterChef macerasına veda edeceği büyük bir merak konusu. Elenecek yarışmacının belli olacağı bu bölüm sonunda, sonuçlar haberimizde güncellenecektir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA