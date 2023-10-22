MasterChef'te kim elendi? 22 Ekim Pazar günü MasterChef yarışmasına veda eden isim kim oldu? Azize, Alican, Tanya, Cemre...
MasterChef All Star yarışmasında heyecan giderek artıyor ve bu akşamın odak noktası eleme turu oldu. Bu haftanın eleme adayları, şeflerin titiz oylamaları sonucu belirlendi ve yarışmacılar arasında oldukça güçlü isimler yer aldı. Eleme potasında yer alan bu yetenekli isimler, yarışmada kalmak için büyük bir rekabete giriştiler. Peki Masterchef'te kim elendi?
MasterChef yarışmasında rekabet ve heyecan hız kesmeden devam ederken, bu haftanın sonunda kimin eleneceği büyük bir merak konusu halini aldı. Hafta boyunca yarışmacılar arasında yaşanan kıyasıya mücadele, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. 22 Ekim 2023 Pazar günü akşamı MasterChef'e veda edecek yarışmacı da bu rekabetin sonucunda netlik kazanacak.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI 22 EKİM
Haftanın eleme adayları şu şekildedir:
📍Azize,
📍Kıvanç,
📍Eren,
📍Cemre,
📍Sergen,
📍Alican
📍Tanya
MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?
22 Ekim Pazar akşamı MasterChef All Star'da eleme heyecanı yine yüksek bir tempoyla devam ediyor. Bu hafta kimin MasterChef macerasına veda edeceği büyük bir merak konusu. Elenecek yarışmacının belli olacağı bu bölüm sonunda, sonuçlar haberimizde güncellenecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MasterChef'te kim elendi? 22 Ekim Pazar günü MasterChef yarışmasına veda eden isim kim oldu? Azize, Alican, Tanya, Cemre...
- SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'na 5.000+10.000 TL ödeme! TCKN ile başvurmak yeterli! 1 ila 7 Kasım aralığında...
- Torba Yasada Meclis geçidi açılıyor! Milyonlara madde madde müjdeler: 1800 günlük prim eşitliği, 2. EYT reformu, emekliye 5 bin TL, taşerona kadro...
- 7 gol 14 asist; Kanarya eksik parçasını buldu! Fenerbahçeliler 40 gün 40 gece düğün yapacak
- VGM yükseköğretim burs başvuru tarihleri 2023-24 | Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu nereden nasıl yapılır? VGM bursu ne kadar, kaç TL?
- Kısmi seferberlik nedir, ne demek? Kısmi seferberliğin ilan edildiği durumlar neler?
- İstifa verip kıdem tazminatı almanın yolu belli oldu! 1999-2000-2005 tarihlerine...
- Bankaların sistemi açığa çıktı; Her ay 5.372 TL cepte! 32-92 günlük vadeli mevduat faizi tazelendi!
- Emekli maaş sisteminde 2. reform netleşti! 4A, 4B, 4C'liye yüksek aylık formülü hesaplandı! Prim gün sayısıyla "intibak"sız 2000-2008 sonrasına...
- Öğretmeler ara tatile çıkacak mı? İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri kaç gün tatil yapacak?
- ARA TATİL KALKTI MI 2023? Okullar ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili ne zaman? MEB son açıklamalar...
- Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi geldi! Prim gün detayı açıklandı! 1800 günle emeklilik tarihiniz değişiyor...