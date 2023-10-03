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Yemekteyiz Merve kimdir, ne iş yapıyor? Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Merve Atacan, kaç yaşında, nereli?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.10.2023
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Yemekteyiz Merve kimdir, ne iş yapıyor? Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Merve Atacan, kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz yarışmasının heyecan dolu bölümleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Yarışmacılar, hafta boyunca en yüksek puanı elde ederek ödülün sahibi olmak için kıyasıya bir mücadele veriyor. Yeni haftanın en dikkat çeken yarışmacısı Merve Atacan hakkında detaylar ise merak konusu oldu.

"Yemekteyiz Merve kimdir, ne iş yapıyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Her yeni haftada farklı yarışmacıların ve lezzet dolu yemeklerin sunulduğu bir programın yeni yarışmacısı Merve hakkında detaylar araştırma konusu oldu. Merve Atacan, dikkat çeken bir menü sunarak izleyicileri etkiledi. İşte Merve hakkında merak edilenler...

YEMEKTEYİZ MERVE KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni haftaya yeni isimlerle devam ediyor. Yarışmanın sonunda en yüksek puanı alan isim 75 bin liranın da sahibi olacak.

Programın yeni hafta yarışmacılarından biri olan Merve Atacan, programa damgasını vuracak gibi görünüyor.

1994 doğumlu olan Merve, evli ve 2 erkek çocuk annesidir. İstanbul'da yaşayan 29 yarışmacı aslen Sinop'lu. 11 yıllık evli olan Merve, çok güzel yemek yaptığını belirtiyor.

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