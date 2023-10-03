Yemekteyiz Merve kimdir, ne iş yapıyor? Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Merve Atacan, kaç yaşında, nereli?

"Yemekteyiz Merve kimdir, ne iş yapıyor?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Her yeni haftada farklı yarışmacıların ve lezzet dolu yemeklerin sunulduğu bir programın yeni yarışmacısı Merve hakkında detaylar araştırma konusu oldu. Merve Atacan, dikkat çeken bir menü sunarak izleyicileri etkiledi. İşte Merve hakkında merak edilenler...