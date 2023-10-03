Aile dizisi bu akşam var mı? Aile dizisi hangi kanalda? 3 Ekim 2023 Star TV yayın akışı!

Devin'in kendisi ile ilgili öğreneceği acı bir gerçek onu Aslan'la yeniden kopma noktasına getirir. Devin kendini büyük bir dönüm noktasında bulur. Ya kalacak, ya gidecektir artık. Soykanları etkileyecek büyük bir haber alan Aslan, ailesini bir arada tutabilmek için harekete

geçerken; alacağı bir kararla herkesin hayatı geri dönülmez şekilde değişecektir.