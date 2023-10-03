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Aile dizisi bu akşam var mı? Aile dizisi hangi kanalda? 3 Ekim 2023 Star TV yayın akışı!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.10.2023
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Aile dizisi bu akşam var mı? Aile dizisi hangi kanalda? 3 Ekim 2023 Star TV yayın akışı!

"Aile dizisi yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Salı akşamları ekrana gelen ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen "Aile" dizisinin 2. sezon tarihi merakla bekleniyordu. Haziran ayında sezon finali yaparak izleyicileri heyecanla bekleten dizi sonunda başlıyor. İşte, detaylar...

Salı akşamları ekrana gelen ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından merakla beklenen "Aile" dizisinin yeni sezonuna dair ilk ipuçları, tanıtımlar aracılığıyla izleyicilerle buluştu. Şimdi ise yeni sezonda neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte Aile yeni sezon hakkında detaylar...

AİLE YENİ SEZONU NE ZAMAN , BUGÜN MÜ BAŞLIYOR?

Aile yeni bölüm 3 Ekim Salı günü (bugün) saat 20.00'da Show TV'de izleyicisiyle buluşacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Soykan sofrasının parçalanmasından sonra Aslan dağılan ailesini bir araya toplamaya çalışırken; hayatında temiz bir sayfa açmak için bir marina satın alır. Devin ise ödediği bedellerden sonra Aslan'la evliliğini sonlandırmaya kararlıdır. Bu yüzden bir boşanma avukatıyla anlaşır. Marinanın açılışında internete sızan bir video, iyileşen yaraları yeniden
kanatırken; herkes aynı sorunun cevabını merak eder: Videoyu kim sızdırdı?

Devin sızan videodan sonra soluğu herkesten uzak bir sahil kasabasında alır. Ancak tek bir kişiden kaçamayacaktır: Aslan. Aslan, yeniden aile olabilmek ve Devin'in yaralarını sarabilmek için onu ikna etmeye çalışır. Ancak Devin bu aşk için ödediği bedelleri kolay kolay unutamayacaktır.
Hülya derneğinin bağış gecesinde büyük hesaplaşmalar yaşarken; yıllardır büyük bir yalanın içinde yaşadığını öğrenen Cihan, artık tüm gücüyle Soykanların karşısındadır. Bugüne kadarkendisinden çalınanların bedelini aileye ödetmeye kararlıdır.

Devin'in kendisi ile ilgili öğreneceği acı bir gerçek onu Aslan'la yeniden kopma noktasına getirir. Devin kendini büyük bir dönüm noktasında bulur. Ya kalacak, ya gidecektir artık. Soykanları etkileyecek büyük bir haber alan Aslan, ailesini bir arada tutabilmek için harekete
geçerken; alacağı bir kararla herkesin hayatı geri dönülmez şekilde değişecektir.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)
22:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:30 Güzel Köylü
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

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