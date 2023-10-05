Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 5 Ekim 2023 puan durumu!
TELEVİZYON ahaber.com.tr
Gelinim Mutfakta 5 Ekim 2023 puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusunun cevabı ve yarışma hakkında detaylar...
"Gelinim Mutfakta 5 Ekim çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu 2023!
GELİNİM MUTFAKTA 5 EKİM KİM BİRİNCİ OLDU?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
4 EKİM 2203 GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ VE ALTINLARIN SAHİBİ...
Haftanın üçüncü gününde Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan gelin Özlem oldu. Yeşim ise ceza puanlarına rağmen günü ikinci sırada bitirdi.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
ÖZLEM- 23
YEŞİM- 13
TUĞBA- 5
GİZEM- 7
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