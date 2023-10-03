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Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 03.10.2023
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Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı?

"Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dijital medya platformu Netflix'in 2022 yılındaki en çok izlenen dizilerinden birisi olan Wednesday'in 2. ve yeni sezonuna ilişkin aramalar devam ediyor. Yönetmenliğini dünyaca ünlü Amerikalı yönetmen Tim Burton'un üstlendiği dizinin yeni fragmanı yayınlanmıştı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun bir süredir merakla beklenen Wednesday dizisi, 22 Kasım 2022 itibariyle Netflix'te görücüye çıkmıştı. İşte konu hakkında son gelişmeler...

WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanına yayınlanmıştı.

WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI

Ancak sevilen dizinin 2. ve yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. İddialara göre dizi, ilk sezonunda olduğu gibi yine Kasım ayında hayranlarıyla buluşacak.

WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturacak.

Komediyle korkuyu birbirine karıştıracak olan Wednesday, Nevermore Akademisi'nde geçecek. Wednesday, yeteneklerini bu akademide geliştirmeye çalışacaktır. Ama onunla birlikte aynı okulu paylaşan ergen kızların olması ortalığı karıştıracaktır.

WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Wednesday Addams - JENNA ORTEGA

Enid Sinclair EMMA MYERS

Xavier Thorpe - PERCY HYNES WHITE

Tyler Galpin - HUNTER DOOHAN

Bianca Barclay - JOY SUNDAY

Ajax - GEORGIE FARMER

Eugene - MOOSA MOSTAFA

Larissa Weems - GWENDOLINE CHRISTIE

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