Gelinim Mutfakta 3 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
TELEVİZYON ahaber.com.tr
Gelinim Mutfakta 3 Ekim 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklanıyor! Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. İşte, 3 Ekim 2023 günün birincisi ve puan durumu!
3 EKİM GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
2 EKİM GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gün boyunca en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Tuğba ve Özlem oldu. Kura sonucu çeyrek altını Özlem aldı.
PUAN DURUMU
Tuğba:17
Özlem: 17
Yeşim: 9
Gizem: 8
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Wednesday yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Gelinim Mutfakta 3 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile Destek programı ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- Hz. Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı sırrı ortaya çıktı: Kutsal kitaplar orayı işaret ediyor!
- Canan Karatay ve İbrahim Saraçoğlu'nun favori kürü! Her sabah 1 kaşık tüketinin bağışlıklığı çelik gibi oluyor!
- GSB duyuru son dakika: GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı 2. etap başvuru sonuçları...
- AÖL ek sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman? AÖL sınavları hangi tarihte yapılacak?
- MEMUR MAAŞ ENFLASYON FARKI ZAMMI 2023 | En düşük 32.9074 TL, Memur Emeklisine 14.761 TL! Meslek meslek aylıklar hesaplandı! Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...
- Öğrenciye vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Öğrencilere vergisiz telefon hangi markalarda geçerli?
- En geçimsiz 3 burç ortaya çıktı! Ortama girdiklerinde öfke patlamaları ve huysuzluklarıyla tat kaçırıyorlar!
- Asgari ücret zamlı maaş tablosu! Ocak 2024'te 11.402 TL alana refah paysız 17.042 TL aylık! %49,46'lık artış oranı...
- İş yeri kira artışı hesaplama 2023 | Ekim ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? TÜİK dükkan kira zammı (TEFE-TÜFE) açıklandı mı?