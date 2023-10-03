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Gelinim Mutfakta 3 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

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Giriş Tarihi: 03.10.2023
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Gelinim Mutfakta 3 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

Gelinim Mutfakta 3 Ekim 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklanıyor! Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. İşte, 3 Ekim 2023 günün birincisi ve puan durumu!

3 EKİM GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

2 EKİM GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gün boyunca en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Tuğba ve Özlem oldu. Kura sonucu çeyrek altını Özlem aldı.

PUAN DURUMU

Tuğba:17

Özlem: 17

Yeşim: 9

Gizem: 8

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