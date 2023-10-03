Gelinim Mutfakta 3 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

2 EKİM GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gün boyunca en yüksek puanı alıp çeyrek altının sahibi olan gelin Tuğba ve Özlem oldu. Kura sonucu çeyrek altını Özlem aldı.

PUAN DURUMU

Tuğba:17

Özlem: 17

Yeşim: 9

Gizem: 8