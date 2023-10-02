Gelinim Mutfakta 2 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
Gelinim Mutfakta 2 Ekim 2023 puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfak her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün birincisini sorguluyor. İşte, Gelinim Muftakta günün birincisi ve puan durumu...
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklanıyor! Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlentiği Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün ekranlara geliyor. İşte, 2 Ekim 2023 günün birincisi ve puan durumu!
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 2 EKİM 2023 GÜNÜN BİRİNCİSİ...
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün en yüksek puanı toplayan gelin Tuğba oldu ve çeyrek altını kazandı.
BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?
Hafta boyu en yüksek puana ulaşan gelin Tuğba oldu ve 10 bilezik kazandı.
ELENEN YARIŞMACI...
Gelinim Mutfakta yarışmasından bu hafta kendi istekleriyle elenen isim Melike ve kaynanası oldu. Yarışmaya sağlık problemlerinden dolayı ara vermek zorunda kaldıkları dile getirildi.
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- Gelinim Mutfakta 2 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
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