BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 30 EYLÜL 2023 TV YAYIN AKIŞI! ATV, TRT1, Star TV, TV8, Show TV'de bu akşam...
"Bu akşam hangi diziler var?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. İzleyiciler, ATV, TRT1, Star TV, TV8, Show TV gibi kanalların 30 Eylül tarihli yayın akışını sorgulamaya başladı. İşte, bu akşam ekranlara gelecek olan diziler...
"Bugün hangi diziler var?" sorusu gündemdeki yerini aldı. 30 Eylül 2023 tarihinde, televizyon kanallarında yayınlanacak olan dizileri sizler için derledik. İşte bu akşam ekranlara gelecek olan bazı diziler...
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:05 Beni Böyle Sev
09:30 Hayallerinin Peşinde
10:30 Yerli Sinema Sosyete Şaban
12:35 Benim Güzel Ailem
15:45 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
09:45 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Yabancı Sinema Johnny Guitar
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Yerli Sinema İbo İle Güllüşah
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Yerli Sinema İbo İle Güllüşah
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
11:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
14:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
16:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yabancı Sinema İsyan
22:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
00:15 Yabancı Sinema İsyan
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- BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 30 EYLÜL 2023 TV YAYIN AKIŞI! ATV, TRT1, Star TV, TV8, Show TV'de bu akşam...
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