Herkes Dilek’i bekliyordu! ’Gönül Dağı’na geri dönüyorum’ dedi! O oyuncu yıllar sonra...

Gönül Dağı'nın yeni sezonunda sürpriz bir gelişme yaşandı.Eski kadroda yer alan bir oyuncu diziye geri döndü. Daha önce senaryo gereği hapisten ayrılarak diziden ayrılan karakter, Hamdi'yi canlandırmak üzere ekibe geri dönüş yapıyor. İşte o oyuncu...