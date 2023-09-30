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Herkes Dilek'i bekliyordu! 'Gönül Dağı'na geri dönüyorum' dedi! O oyuncu yıllar sonra...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.09.2023
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Herkes Dilek’i bekliyordu! ’Gönül Dağı’na geri dönüyorum’ dedi! O oyuncu yıllar sonra...

Gönül Dağı, dördüncü sezonunda da büyük bir başarı yakalayarak reyting rekorları kırmayı sürdürüyor. Dizi, hem konusuyla hem de etkileyici oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son gelişmeler ise dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. İşte, diziye geri dönen o isim...

Gönül Dağı'nın yeni sezonunda sürpriz bir gelişme yaşandı.Eski kadroda yer alan bir oyuncu diziye geri döndü. Daha önce senaryo gereği hapisten ayrılarak diziden ayrılan karakter, Hamdi'yi canlandırmak üzere ekibe geri dönüş yapıyor. İşte o oyuncu...

O İSİM GERİ DÖNDÜ!

TRT ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, dördüncü sezonunda da reyting rekorları kırmayı başardı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitleyen diziyle ilgili yaşanan gelişmeler ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.

HERKES DİLEK'İ BEKLİYORDU ANCAK...

Berk Atan, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertük'ün başrolünde yer aldığı diziye eski kadrodan birinin döneceği öğrenildi. Seyirciler bu ismin Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan olduğunu düşündü ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

Bir dönem Ramazan ile nişanlanan Asya'nın ağabeyi Hamdi, diziye geri dönüyor.

Burak Haktanır'ın geri dönüsü seyirciyi heyecanlandırdı. Haktanır haberi, "Gönül Dağı'nın Hamdi'si yıllar sonra hapisten çıkıp Gedelli'ye geri dönüyor.

30.09.2023 Cumartesi akşamı 107. Bölümde Hamdi karakteri ile Gönül Dağı'na geri dönüyorum." sözleriyle duyurdu.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM TRT1'DE!

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 30 Eylül Cumartesi günü izleyicisiyle buluşacak.

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