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Ateş Kuşları’na damga vuran sahne! Kara için yolun sonu mu geliyor? Gülayşe: “Sana bir teklifim var!”

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 30.09.2023 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023
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Ateş Kuşları’na damga vuran sahne! Kara için yolun sonu mu geliyor? Gülayşe: “Sana bir teklifim var!”

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, ATV ekranındaki 25. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Nazmiye’nin Kara’yı öldürmek için kahvesine ilaç atması bölüme damga vurdu.

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