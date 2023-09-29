ATEŞ KUŞLARI 25. BÖLÜM ATV CANLI İZLE | 29 Eylül 2023 Ateş Kuşları yeni bölüm, son bölüm canlı izle!

ATEŞ KUŞLARI 25. BÖLÜM KONUSU

GÜLAYŞE İPLERİ ELİNE ALIYOR!

Gülayşe doyamadığı babasının ölümüyle yıkılır ancak ayağa kalkmak zorundadır. Artık ipleri eline alacaktır.

Eyüboğlu'nun en büyük hissedarı olarak babasının emanetini Kara ve Naz'dan kurtarmaya kararlıdır. Peki diploması dahi yokken bunu nasıl başaracaktır?

Gülayşe'nin şimdi tüm hayallerini gerçekleştirebilecek kadar gücü vardır. Bu güçle kimsesiz çocuklara yurt yapabilmek için, mola yerindeki ev ile birlikte Ateş Kuşları'nı ezip geçecek midir?

Tüm şartlar tersine dönmüşken, Gülayşe geçmişe mi takılacak yoksa yeni bir gelecek mi yazacak?