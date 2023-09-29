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ATEŞ KUŞLARI 25. BÖLÜM ATV CANLI İZLE | 29 Eylül 2023 Ateş Kuşları yeni bölüm, son bölüm canlı izle!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.09.2023
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ATEŞ KUŞLARI 25. BÖLÜM ATV CANLI İZLE | 29 Eylül 2023 Ateş Kuşları yeni bölüm, son bölüm canlı izle!

ATV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi "Ateş Kuşları," yeni bölümü ile ekranlara geliyor. İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın başrollerini üstlendiği bu heyecan dolu yapım, son bölümde yaşananlarla izleyiciyi ekranlara kilitlemişti. Dizinin takipçileri, "Ateş Kuşları yeni bölüm canlı izle" şeklindeki araştırmalarına hız kazandırdı. İşte ATV canlı yayın ekranı!

ATV ekranlarının gözde dizilerinden biri olan "Ateş Kuşları," etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Dizi, 25. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler, "ATV Ateş Kuşları canlı izle" şeklinde aramalar yapıyor. İşte, dizinin yeni bölüm linki...

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV'nin büyük bir ilgiyle izlenen ve sevilen dizisi Ateş Kuşları her hafta cuma akşamları izleyiciyle buluşuyor. 25. bölümü ile ekrana gelecek olan Ateş Kuşları bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

ATEŞ KUŞLARI 25. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ATEŞ KUŞLARI 25. BÖLÜM KONUSU

GÜLAYŞE İPLERİ ELİNE ALIYOR!

Gülayşe doyamadığı babasının ölümüyle yıkılır ancak ayağa kalkmak zorundadır. Artık ipleri eline alacaktır.

Eyüboğlu'nun en büyük hissedarı olarak babasının emanetini Kara ve Naz'dan kurtarmaya kararlıdır. Peki diploması dahi yokken bunu nasıl başaracaktır?

Gülayşe'nin şimdi tüm hayallerini gerçekleştirebilecek kadar gücü vardır. Bu güçle kimsesiz çocuklara yurt yapabilmek için, mola yerindeki ev ile birlikte Ateş Kuşları'nı ezip geçecek midir?

Tüm şartlar tersine dönmüşken, Gülayşe geçmişe mi takılacak yoksa yeni bir gelecek mi yazacak?

BARBAROS'UN YENİ YÜZLEŞMESİ

Çatal, Barbaros'a Nazmiye'nin yeğeni olduğunu söyler. Bütün ailesinin suçlu olduğunu öğrenen Barbaros'un artık canına tak eder.

BARBAROS, GÜLAYŞE'NİN KORUMASI OLACAK MI?

Hacı Hafız ve Hacer, Barbaros'a Gülayşe'nin koruması olmasını teklif ettiğinde bir yandan Gülayşe'ye kendini unutturmak diğer yandan onu her gün görmek isteyen Barbaros bu teklife ne diyecek?

Barbaros, Nizam'ın ölümünde Feza'nın parmağı olduğunu düşünür. Barbaros neyden şüphelendi? Yoksa Feza geride bir kanıt mı bıraktı?

GÜLAYŞE, BARBAROS'UN SİLAHI SATMASINA NE DİYECEK?

Barbaros yas tuttuğu şu zamanda, neden Nizam'dan ona yadigar kalan silahı satıyor? Gülayşe buna ne diyecek? Ya bu sefer yapılanların geri dönüşü olmazsa?

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