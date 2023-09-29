Kuruluş Osman Yunus Emre kimdir? ATV Kuruluş Osman Yunus Emre’yi kim canlandırıyor, gerçek ismi ne? Dizinin 5. sezonunda...

OSMAN BEY'İN MANEVİ REHBERİ YUNUS EMRE

Sultan Mesut'un ölümüyle Anadolu Beyliklerini bir arada tutan Selçuklu Devleti yıkılır. Şimdi Anadolu'nun kudretli Beyleri, kurulacak devlet için karşı karşıya gelecektir. Yitesiye savaşların, mücadelenin, zeka ve her türlü hilenin kullanılacağı sultanlık yolunda, Osman Bey'in manevi rehberi Yunus Emre olacaktır. Yunus Emre, Osman Bey'in içine düştüğü birçok sıkıntıda o'nun yolunu aydınlatacaktır.

Yapım, proje tasarımı ve senaryosu Bozdağ'a Filme ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.