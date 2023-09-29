Kuruluş Osman Yunus Emre kimdir? ATV Kuruluş Osman Yunus Emre'yi kim canlandırıyor, gerçek ismi ne? Dizinin 5. sezonunda...
"Kuruluş Osman Yunus Emre kimdir?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde de milyonlarca seyircisi olan dizi 'Kuruluş Osman', beşinci sezon kadrosuna Gökhan Atalay'ı Yunus Emre karakteriyle dahil etti. Gökhan Atalay, daha önce 'Yunus Emre' karakteriyle gönüllere taht kurmuş bir isim olarak biliniyor. İşte, oyuncu hakkında detaylar...
"Kuruluş Osman 5. sezon ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabı merak konusu olurken, heyecanlandıran haber geldi. Diziye Yunus Emre karakteriyle katılan Gökhan Atalay, şimdiden büyük ses getirdi. İşte, Kuruluş Osman Yunus Emre karakteri hakkında merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?
Kuruluş Osman 131. bölümüyle 4 Ekim 2023 tarihinde ekranlara gelecek.
Gökhan Atalay, Yunus Emre karakteriyle 'Kuruluş Osman'da!
Türkiye'de reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde de milyonlarca seyircisi olan fenomen dizi 'Kuruluş Osman'ın' beşinci sezon kadrosuna Yunus Emre karakteriyle Gökhan Atalay katıldı. Gökhan Atalay daha önce 'Yunus Emre ' karakteriyle gönüllere taht kurmuştu.
Yeni hikayesi, dekorları ve oyuncu kadrosuyla 4 Ekim Çarşamba saat 20.00'de atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin beşinci sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil olurken diziye Yunus Emre karakteriyle katılan Gökhan Atalay şimdiden büyük ses getirdi.
OSMAN BEY'İN MANEVİ REHBERİ YUNUS EMRE
Sultan Mesut'un ölümüyle Anadolu Beyliklerini bir arada tutan Selçuklu Devleti yıkılır. Şimdi Anadolu'nun kudretli Beyleri, kurulacak devlet için karşı karşıya gelecektir. Yitesiye savaşların, mücadelenin, zeka ve her türlü hilenin kullanılacağı sultanlık yolunda, Osman Bey'in manevi rehberi Yunus Emre olacaktır. Yunus Emre, Osman Bey'in içine düştüğü birçok sıkıntıda o'nun yolunu aydınlatacaktır.
Yapım, proje tasarımı ve senaryosu Bozdağ'a Filme ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.
GÖKHAN ATALAY KİMDİR?
47 yaşındaki Yusuf Gökhan Atalay, Ankara doğumludur. Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur.
Yusuf Gökhan Atalay Kampüsistan, Geniş Aile, Lale Devri, Güneşi Beklerken, Alev Alev, Diriliş Ertuğrul, Yunus Emre: Aşkın Yolculuğu ve Kuruluş Osman gibi dizilerde oynadı.
Atalay, 2015 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Yunus Emre: Aşkın Yolculuğu dizisinde başrol oynadı. Dizide, Türk tasavvuf edebiyatının en büyük şairlerinden biri olan Yunus Emre'nin hayatını anlatan Atalay, performansıyla beğeni topladı. Dizi, hem Türkiye'de hem de yurt dışında ilgi gördü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman Yunus Emre kimdir? ATV Kuruluş Osman Yunus Emre'yi kim canlandırıyor, gerçek ismi ne? Dizinin 5. sezonunda...
- Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 2023 ne zaman? Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 2023 programı...
- THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları belli oldu mu?
- Sarımsak ve sütün inanılmaz faydaları! Bu ikisini birlikte tüketirseniz...
- Asgari ücret yeni zammı belli oldu mu, ne kadar olacak son dakika? 2024 Ocak ayında net - brüt asgari ücret tutarı...
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? YÖK ile hangi üniversite ayın kaçında açılacak?
- Bursluluk sınav paraları ne zaman yatacak 2023? 2023 İOKBS parası ne kadar, kaç TL?
- 18 bin TL maaşla büro personeli, güvenlik ve temizlik görevlisi alınıyor! 2-8 Ekim İŞKUR personel alımı başvuru şartları!
- Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç, ne kadar?
- Vergisiz telefon satışı başladı mı, başvurular ne zaman başlayacak? Öğrenci e-Devlet telefon/bilgisayar şifresi nasıl alınır? www.turkiye.gov.tr...
- Zeka Testi: 3 soruda üstün zekalı olup olmadığınız çıkıyor! Sadece zehir gibi zekaya sahip olanlar çözüyor!
- 31. DÖNEM POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis Akademisi POMEM başvuru şartları neler, açıklandı mı?