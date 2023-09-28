Gelinim Mutfakta 28 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
TELEVİZYON ahaber.com.tr
Gelinim Mutfakta 28 Eylül 2023 puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusunun cevabı ve yarışma hakkında detaylar...
Gelinim Mutfakta 28 Eylül puan durumu ve çeyrek altınların sahibi izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu 2023!
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışması henüz yayına devam ediyor. Günü birincisi ve puan durumu belli olur olmaz haberimize ekleyeceğiz.
26 EYLÜL 2023 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da bugün verilen tarifi en iyi hazırlayan ve çeyrek altının sahibi olan gelin başarılı yarışmacı Tuğba oldu.
PUAN DURUMU
TUĞBA- 21 PUAN
GİZEM- 18 PUAN
MELİKE- 8 PUAN
ÖZLEM- 6 PUAN
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Güneş lekelerini mermer gibi yapıyor! Boşa para dökmeyin, suyla karıştırıp farkı görün!
- Emekli olmak isteyene gün gün matematiksel hesap tablosu geldi! 6 yıl erken emeklilik hakkı doğuyor
- Türkiye'de 82. il olmaya aday en kalabalık 67 ilçe tek tek güncellendi! İl sayısı 100'e çıkacak mı?
- Sabaha kadar başucunuza koyun soğuklarda hastalıkları unutun: Sarımsaktan 10 kat etkili
- Maraş'ta korkutan deprem! 28 Eylül Kahramanmaraş, Adana az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD son dakika!
- Siyah ocakta toz ve yağ lekesine son! Ovalamadan bir çırpıda tertemiz olacak! 1 kaşık eklemeniz yeterli!
- Şifası saymakla bitmiyor! Romatizma derdine son! Sabah rutininize eklemeniz yeterli: Demir, Çinko, bakır...
- Vergisiz alınabilecek bilgisayarlar tek tek ortaya çıktı! Öğrencilere 5.500 TL indirimli ÖTV ve KDV'siz laptoplar (dizüstü) listelendi! HP, Asus, Lenova...
- Erken emeklilik bekleyenlere şans kapısı açıldı! 43'ten fazla meslek için yaş kararı verildi! SGK girişi 2000-2002-2008 olanlar....
- ALES/3 başvuru tarihleri ais.osym.gov.tr | 2023 ALES/3 başvuruları başladı mı, nereden, nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu!
- İbn-i Sina'dan cilt onarıcı tarif! Bu karışımla -7 yaş gençleşme garanti! Sivilce, kırışıklık...
- Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ne zaman verilecek 2023? Hediye 10 GB ne zaman kullanılacak?