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'Kuruluş Osman'da' yer yerinden oynayacak! Gökhan Atalay Yunus Emre karakteriyle ‘Kuruluş Osman’da

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 29.09.2023
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’Kuruluş Osman’da’ yer yerinden oynayacak! Gökhan Atalay Yunus Emre karakteriyle ‘Kuruluş Osman’da

Türkiye’de reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde de milyonlarca seyircisi olan fenomen dizi ‘Kuruluş Osman’ın’ beşinci sezon kadrosuna Yunus Emre karakteriyle Gökhan Atalay katıldı.

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