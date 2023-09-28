Kuruluş Osman yeni sezon tarihi ne zaman? ATV Kuruluş Osman yeni bölüm bu Çarşamba var mı, yok mu? 131. bölüm fragmanı geldi mi?
"Kuruluş Osman" dizisi, Türk televizyonlarının en çok izlenen ve sevilen yapımlarından biri olarak büyük bir takipçi kitlesi tarafından ilgiyle izlenmektedir. Dizinin yeni sezonunun başlama tarihi her zaman büyük bir merak konusu olurken, 5. sezonun ne zaman başlayacağı konusunda takipçiler büyük bir heyecan içinde beklemektedir. İşte Kuruluş Osman yeni sezon gelişmeleri...
Reyting rekortmeni ve büyük bir takipçi kitlesi tarafından ilgiyle izlenen "Kuruluş Osman" dizisi, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 5. sezonun başlama tarihi büyük bir merakla beklenirken, dizi takipçileri 04 Ekim 2023 Çarşamba tarihini ve ATV yayın akışını yakından takip ediyorlar. İşte 131. bölüm yayın tarihi...
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
130. bölüm ardından sezon arası veren Kuruluş Osman yeni sezon ile beklenmeye başladı. Eylül ayı itibarıyla ekranlara dönen diziler arasında ATV'nin iddialı yapımı da bekleniyor.
ATV'nin sevilen tarihi dizisi 131. bölümüyle 04 Ekim 2023 Çarşamba günü ekranlara geri dönecek.
Osman Bey, Tekfur Valens olarak nam salmış Komutan Muzolan'ın her hareketinden haberdar olmaktadır.
Komutan Muzolan, Osman Bey'in kendisine çok yakında olduğunun farkındadır, askerlere savunma düzeni alma emri verir.
Komutan Muzolan'ın artık tek isteği zafer kazanmaktır, zafer için neleri göze almıştır?
Osman Bey ve ordusu iki yandan Muzolan ve ordusuna saldırırlar. Osman Bey ve ordusunu bu saldırıda neler beklemektedir?
Osman Bey, Koyunhisar mevkiinde Bizans'ı ve Komutan Muzolan'ın ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Osman Bey'in bu savaşta galip gelmesinin en büyük etkeni nedir?
Osman Bey'in Koyunhisar galibiyeti Bizans'ta ve Anadolu'da büyük yankı uyandırmıştır, onun için her şey asıl şimdi başlamaktadır. Osman Bey yurt tuttuğu yerlerde artık kendi adına hutbe okutacaktır.
Osman Bey için ateşten gömleği giyme vaktidir, gayrı hür ve müstakil bir beylik olacaktır.
Osman Bey atını doludizgin cümle diyara müstakil bir beyliğin beyi olarak sürecektir.
Şarkta, Garpta ve cümle Türkmen beyliklerinde bu havadis duyulacaktır.
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