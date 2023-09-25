Gelinim Mutfakta puan durumu 25 Eylül 2023! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?
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Gelinim Mutfakta 25 Eylül 2023 puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusunun cevabı ve yarışma hakkında detaylar...
Gelinim Mutfakta 25 Eylül puan durumu ve çeyrek altınların sahibi izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu 2023!
26 EYLÜL 2023 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan açıklanacaktır.
22 EYLÜL 2023 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da haftanın final gününde çeyrek altın kazanan gelin Özlem oldu.
22 EYLÜL 2023 GELİNİM MUTFAKTA 10 BİLEZİĞİ KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Tuğba oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen yarşımacılar Gülenay ve Sevcan oldu.
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