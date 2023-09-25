25 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Ömer dizisi 24. bölüm izle! 25 Eylül 2023 Ömer yeni bölüm kesintisiz izle!

Ömer dizisi 24. bölüm izle! 25 Eylül 2023 Ömer yeni bölüm kesintisiz izle!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
ABONE OL
Ömer dizisi 24. bölüm izle! 25 Eylül 2023 Ömer yeni bölüm kesintisiz izle!

Ekranların sevilen dizisi "Ömer," deneyimli oyuncu kadrosu ve çarpıcı konusuyla yeni sezona damgasını vuruyor. Dizinin 24. bölümü izleyiciler tarafından araştırılıyor. İnternet üzerinde yapılan sorgulamalarda, "Ömer 24. bölümü izle," "Ömer yeni bölüm izle," "Ömer dizisi Star TV izle" gibi ifadeler yer alıyor. İşte, Ömer 24. bölüm canlı izle linki!

Ömer dizisi yeni bölüm izle! Star TV ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen "Ömer" dizisi, 25 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak olan 24. bölümüyle heyecan dorukta. Diziye olan merak her geçen gün artıyor ve izleyiciler, yeni bölümde neler yaşanacağını merakla bekliyor. İşte, dizinin yeni bölümü hakkında merak edilenler...

ÖMER DİZİSİ 24. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki adres üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

ÖMER DİZİSİ 24. BÖLÜM KONUSU

Ömer'i içki masasında bulan Reşat, oğlunun kendini böylesine kaybettiğini görmekten büyük bir acı duyar. Ömer'e yardım edememek, Reşat'ın kendini suçlu hissetmesine ve babalığını sorgulamasına neden olurken Gamze'ye büyük minnet duyar.

Nisa, Hülya'nın bitmeyen takeplerini yerine getirmeye çalışırken Kamil ve Hülya'nın kasırgalı ilişkilerinin arasında kalmamak için büyük bir mücadele verir. Emine ise Yaman ile birlikte dedesine bir kez daha yakalanmanın mahcubiyetini yaşar. Tahir ile Vicdan arasında ne olup bittiğini anlamaya çalışan Şükran, bu bilinmezlik yüzünden zor zamanlar geçirir.

Ömer'i kendine getirmek için son çare olarak onu babasıyla karşı karşıya getiren Gamze, hiç istemese de Ömer'le aralarındaki iplerin daha da gerilmesine sebep olur. Sonunda aralarında tutkulu bir yüzleşme yaşanır. İkisi de birbirine kalplerini sonuna kadar açarken bu uzun gecenin sabahında Ömer ve Gamze arasında bir daha hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA