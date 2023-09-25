Ömer dizisi 24. bölüm izle! 25 Eylül 2023 Ömer yeni bölüm kesintisiz izle!

Ömer'i kendine getirmek için son çare olarak onu babasıyla karşı karşıya getiren Gamze, hiç istemese de Ömer'le aralarındaki iplerin daha da gerilmesine sebep olur. Sonunda aralarında tutkulu bir yüzleşme yaşanır. İkisi de birbirine kalplerini sonuna kadar açarken bu uzun gecenin sabahında Ömer ve Gamze arasında bir daha hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır.