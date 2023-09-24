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Türkiye'de başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2023 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
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Türkiye’de başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 24 Eylül 2023 Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.

ATV'nin en çok izlenen ve merak edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Kim Milyoner olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine izlenme rekorları kırdı ve yarışmadaki sorular izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

SORU: Türkiye'de başbakanlık veya cumhurbaşkanlığı yapmış bu dört kişiden hangisinin tam adı yanlış yazılmıştır?

A- Mustafa Bülent Ecevit

B- Süleyman Sami Demirel

C- Mahmut Turgut Özal

D- Ahmet Mesut Yılmaz

CEVAP: C

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