Teşkilat yeni sezon bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman başlayacak? 24 Eylül 2023 TRT1 yayın akışı!

Teşkilat yeni sezon için geri sayım başladı. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı dizi, her pazar akşamı TRT 1'de ekranlara geliyordu. 25 Haziran tarihinde sezon finali yapan Teşkilat'ın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Teşkilat 4. sezon tarihi...