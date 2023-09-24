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Teşkilat yeni sezon bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman başlayacak? 24 Eylül 2023 TRT1 yayın akışı!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2023 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
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Teşkilat yeni sezon bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat dizisi yeni bölüm ne zaman başlayacak? 24 Eylül 2023 TRT1 yayın akışı!

"Teşkilat yeni sezon bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Dördüncü sezona yeni oyuncularla başlayacak olan dizinin takipçileri, yeni bölüm tarihi hakkında araştırmalar yapıyor. İşte, 24 Eylül 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat 4. sezon tarihi...

Teşkilat yeni sezon için geri sayım başladı. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı dizi, her pazar akşamı TRT 1'de ekranlara geliyordu. 25 Haziran tarihinde sezon finali yapan Teşkilat'ın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Teşkilat 4. sezon tarihi...

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN?

Teşkilat dizisi yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin 4. sezonuyla Ekim ayının ilk haftasında ekranlara dönmesi bekleniyor.

24 EYLÜL 2023 TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Beni Böyle Sev

08:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Kendi Düşen Ağlamaz

16:00 Hayatımın Neşesi

19:00 Ana Haber

20:00 Türk Sineması "Müslüm"

22:50 Yabancı Sinema "Aşk Tarifi"

01:25 Türk Sineması "Müslüm"

03:30 Hayatımın Neşesi

05:45 Kapanış

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