Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Nilay Cafer sürprizi

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin son transferi Nilay Cafer oldu.

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna Nilay Cafer katıldı. 26 Eylül Salı akşamı yayınlanacak bölümde karşımıza çıkacak olan güzel oyuncu, Berfin karakterine hayat verecek. Berfin Dayılar masasından Cangal ağanın (Adnan Biricik) kızı aynı zamanda Cezayir'in (Oktay Kaynarca) avukatı rolünü canlandıracak.