Giriş Tarihi:
24.09.2023
Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 24 Eylül 2023 Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyicilere yönteltilen, "Ben Roma'ya kök söktüren Kartacalı Hannibal'in ve Roma İmparatorluğu'nu yıkan Fatih Sultan Mehmed'in vefat ettiği yerde doğdum" diyen birinin doğum yeri neresidir? sorusunun cevabı...