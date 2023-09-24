HaberlerTelevizyon Haberleri1915-2010 arası çekilmiş 400 filmde yer alan 126 kurgusal psikopat karakter üzerine Belçika'da yapılan akademik bir çalışmada, hangisinin diğerinden daha gerçekçi olduğu sonucuna varılmıştır?
1915-2010 arası çekilmiş 400 filmde yer alan 126 kurgusal psikopat karakter üzerine Belçika'da yapılan akademik bir çalışmada, hangisinin diğerinden daha gerçekçi olduğu sonucuna varılmıştır?
Giriş Tarihi:
24.09.2023
Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
ABONE OL
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yarışması 24 Eylül 2023 Pazar günü izleyicisiyle buluştu. Programda yer alan ilginç sorular izleyiciler tarafından merak ediliyor.