Perşembe’nin galibi: Aldatmak

38.Bölümde Neler Yaşandı?

OYLUM'DAN KRİTİK KARAR

MUALLA'DAN OYLUM'A ÖFKE PATLAMASI

Oylum'un kendi kızları olmadığını öğrenen Güzide'nin kafasında yeni soru işaretleri ortaya çıktı. 'Kendi kızı neredeydi?' ve 'Hastane bebekleri nasıl karıştırdı?' Bu soruların cevabını bulmak için o dönem görev yaptığı yerdeki hastaneye gitti. Ancak hastane 99 depreminde yıkılıp yerine yeni bina yapıldığı için Güzide geçmişe dair hiçbir belgeye ulaşamadı.