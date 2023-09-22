Perşembe’nin galibi: Aldatmak
atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, dün akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu. Aldatmak otuz sekizinci bölümü ile Tüm Kişiler'de %4,63 reyting ve %14,09 izlenme payı alarak birinci oldu.
38.Bölümde Neler Yaşandı?
OYLUM'DAN KRİTİK KARAR
MUALLA'DAN OYLUM'A ÖFKE PATLAMASI
Oylum'un kendi kızları olmadığını öğrenen Güzide'nin kafasında yeni soru işaretleri ortaya çıktı. 'Kendi kızı neredeydi?' ve 'Hastane bebekleri nasıl karıştırdı?' Bu soruların cevabını bulmak için o dönem görev yaptığı yerdeki hastaneye gitti. Ancak hastane 99 depreminde yıkılıp yerine yeni bina yapıldığı için Güzide geçmişe dair hiçbir belgeye ulaşamadı.
Mualla, Yeşim'in peşine düşerek torununu elinden kaçırmanın acısını çıkartmak için hamlesini yaptı. Yeşim ve İlknur'un oturduğu evi satın alıp ikiliyi kapının önüne koydu. Sokakta kalan Yeşim ve İlknur, çareyi Güzide'nin evine giderek Zeliş'ten yardım istemekte buldular. Güzide, Yeşim'in yaptığı iyilik sonucu bu hale düşmesine üzülerek bir süre evlerinde misafir olarak kalmalarına izin verdi.
Behram'ın durumunun kötüye gitmesiyle Oylum'dan bir karar vermesi istendi. Haberi alan Mualla ise hastaneye giderek Oylum'a öfkesini kustu. Neye uğradığını şaşıran Oylum, Güzide ve Tarık'ın gerçek kızı olmadığını da Mualla'dan öğrendi. Dünyası başına yıkılan Oylum'a en büyük destek yine ailesinden geldi.
Diğer yanda Tolga, babasının tüm uyarılarına rağmen Oylum'u arayıp görüşmek istedi. Oylum, bebeğini evde bırakıp Tolga'yla buluşmaya gitti. Zeynep bebeği Zeliş'e emanet ederek alışverişe gitti. Zeliş ise salonda otururken can bebek odasından kaçırıldı.
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