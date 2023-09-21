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Gelinim Mutfakta 21 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

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Gelinim Mutfakta 21 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 21 Eylül 2023 puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusunun cevabı ve yarışma hakkında detaylar...

Gelinim Mutfakta 21 Eylül puan durumu ve çeyrek altınların sahibi izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu 2023!

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? (21 EYLÜL)

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI (20 EYLÜL)?

Gelinim Mutfakta günün çeyrek altın kazanan ismi Tuğba oldu.

GÜNÜN PUAN TABLOSU

Tuğba: 22

Melike: 14

Gülenay: 12

Özlem: 8

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