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Gelinim Mutfakta 22 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

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Giriş Tarihi: 22.09.2023 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023
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Gelinim Mutfakta 22 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...

Gelinim Mutfakta 22 Eylül 2023 puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusunun cevabı ve yarışma hakkında detaylar...

Gelinim Mutfakta 22 Eylül puan durumu ve çeyrek altınların sahibi izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu 2023!

GELİNİM MUTFAKTA 22 EYLÜL KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi Özlem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 21 EYLÜL KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da bugün iki yarışmacı eksi 2 puan aldı. Tuğba ve Melike eksi puanı alırken, Gelinim Mutfakta günün birincisi Gülenay oldu. Gülenay finale sayılı zaman kala önemli bir avantaj sağladı.

PUAN DURUMU

GÜLENAY- 14 PUAN

MELİKE- 12 PUAN

ÖZLEM- 10 PUAN

TUĞBA- 10 PUAN

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