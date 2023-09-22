Gelinim Mutfakta 22 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
Gelinim Mutfakta 22 Eylül 2023 puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusunun cevabı ve yarışma hakkında detaylar...
Gelinim Mutfakta 22 Eylül puan durumu ve çeyrek altınların sahibi izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu 2023!
GELİNİM MUTFAKTA 22 EYLÜL KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da günün birincisi Özlem oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 21 EYLÜL KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da bugün iki yarışmacı eksi 2 puan aldı. Tuğba ve Melike eksi puanı alırken, Gelinim Mutfakta günün birincisi Gülenay oldu. Gülenay finale sayılı zaman kala önemli bir avantaj sağladı.
PUAN DURUMU
GÜLENAY- 14 PUAN
MELİKE- 12 PUAN
ÖZLEM- 10 PUAN
TUĞBA- 10 PUAN
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Balık tüketemeyenlere mucize besin! Resmen vücudu omega-3'e doyuruyor! Yoğurdun içine 1 tatlı kaşığı...
- Liselerde ortak sınavlar ne zaman? MEB liselerde ve ortaokullarda ortak sınav tarihleri açıklandı mı?
- Mevlid Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek 2023? Mevlid Kandili önemi ve faziletleri...
- Bursluluk paraları ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? Bursluluğu kazanan öğrenciler ne zaman para alacak? İlk ödeme takvimi...
- Emekli maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı dikkat! T.C kimlik numarasına göre 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...
- Türk mutfağının vazgeçilmezi! Ustasından esnaf lokantası usulü mercimek çorbası tarifi...
- Filenin Sultanları voleybol maçı saat kaçta? 22 Eylül 2023 Türkiye Brezilya voleybol maçı hangi kanalda?
- İOKBS neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı 2023? MEB bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB duyuru listesi...
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? 2 Ekim...
- DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS ek tercih ne zaman, nereden, nasıl yapılacak?
- PYBS sınav sonuçları meb.gov.tr öğrenme sayfası! T.C. ile bursluluk sınav sonucu sorgulama! 5,6,7,9,10. sınıflar...
- KYK yurtları açıldı mı, ne zaman açılacak? 2023-2024 GSB KYK yurtları açılış tarihi belli oldu mu?