Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ BÖLÜM İZLE | 19 Eylül Ben Bu Cihana Sığmazam 37. bölümde neler oldu?
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam," heyecanla beklenen 37. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü, 19 Eylül Salı günü ekranlara geldi. İşte 19 Eylül Ben Bu Cihana Sığmazam 37. bölüme dair detaylar...
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam," heyecanla beklenen 37. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü, 19 Eylül Salı günü ekranlara geldi. İşte 19 Eylül Ben Bu Cihana Sığmazam 37. bölüme dair detaylar...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM HANGİ GÜN?
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de atv'de
YENİ BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 37. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Silah yüklü gemisi kaçırılan ve saldırıya uğrayan Cezayir, Dayılar Masası'nın başına geçmek için ailesiyle birlikte İstanbul'a dönme kararı alır. Ancak bu kararı Leyla ve Suna tarafından sorgulanır.
Her ikisi de namlunun ucunda yaşadıkları o eski hayatlarına dönmek istememektedirler. Dayılar Masası'nı toplayan Cezayir, aralarında bir hain olduğunu ve onu mutlaka bulacağını söyleyince Dayılar'ın tepkisiyle karşılaşır. Bir yandan da Müttefikler'in kimlerden meydana geldiğini ve gemisinin nerede olduğunu öğrenmek istemektedir.
Elindeki tek ipucunu, yani ona saldıran helikopteri araştırmaya başlar. Fakat bilmediği şey, Müttefikler'in onun silahlarını terör örgütüne göndermek üzere olduğudur.
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