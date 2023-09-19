Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ BÖLÜM İZLE | 19 Eylül Ben Bu Cihana Sığmazam 37. bölümde neler oldu?

Her ikisi de namlunun ucunda yaşadıkları o eski hayatlarına dönmek istememektedirler. Dayılar Masası'nı toplayan Cezayir, aralarında bir hain olduğunu ve onu mutlaka bulacağını söyleyince Dayılar'ın tepkisiyle karşılaşır. Bir yandan da Müttefikler'in kimlerden meydana geldiğini ve gemisinin nerede olduğunu öğrenmek istemektedir.