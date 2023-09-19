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Gelinim Mutfakta 19 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altınları kazanan isim...

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.09.2023 Güncelleme Tarihi: 19.09.2023
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Gelinim Mutfakta 19 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Çeyrek altınları kazanan isim...

Gelinim Mutfakta 19 Eylül 2023 puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusunun cevabı ve yarışma hakkında detaylar...

Gelinim Mutfakta 19 Eylül puan durumu ve çeyrek altınların sahibi izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yayınlanıyor. İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu 2023!

GELİNİM MUTFAKTA 19 EYLÜL 2023 PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz açıklanmadı. İlerleyen saatlerde haberimize eklenecektir.

"ÇEYREĞİ HAK ETMEDİNİZ"

Gelinim mutfakta'da bugün Nursel Engin'in insiyatifiyle "Çeyrek altın" verilmedi. Sevilen sunucu yarışmada yapılan yemeklerin hiçbirinin güzel olmadığını ve bugün çeyrek altın verilmeyeceğini açıkladı.

18 Eylül Puan durumunda bütün gelinler 0 puan aldı.

Ergin, ''Çeyrek meyrek yok arkadaşlar. Biz güzel yemek yapanlara puan vermek istiyoruz. Kusura bakmayın bugün hiçbiriniz çeyreği hak etmediniz'' demişti.

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