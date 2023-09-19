Aile dizisi ne zaman başlayacak 2023? Aile yeni sezon tarihi belli oldu mu?

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?



Sevdiği adamın ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Devin, hamile olduğunu Aslan'a söyler. Aslan aldığı habere çok sevinir ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıdır. Aslan, Devin'e doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.

Kıymet'ten gelen bir telefon Hülya'yı harekete geçirir. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için planını işletmeye başlar.



Aslan evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrendiğinde ortaya çıkan gerçek, Aslan ve Hülya'nın ilişkisini derinden sarsar. Diğer taraftan bu gerçeği Cihan da öğrenir. Devin'in kliniğine gider. Klinikte yaşananlardan sonra Devin, terapi seanslarını sonlandırma kararı alır.