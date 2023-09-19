Aile dizisi ne zaman başlayacak 2023? Aile yeni sezon tarihi belli oldu mu?
"Aile dizisi ne zaman başlayacak 2023?" sorusunun cevabı dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı dizinin ilk sezonu 30 Mayıs'ta sona ermişti. Şimdi ise 2. sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İşte, cevabı...
Aile dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. 13. bölümüyle sezon finali yapan dizinin 2. sezon tarihi hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte, Aile dizisi ne zaman başlayacak sorusunun cevabı...
AİLE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
30 Mayıs tarihinde yayınlanan 13. bölümüyle ekran macerasına ara veren Aile'nin eylül ayında başlaması bekleniyor.
SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Sevdiği adamın ölümle burun buruna geldiğini öğrenen Devin, hamile olduğunu Aslan'a söyler. Aslan aldığı habere çok sevinir ancak Devin bu bebeği doğurmamakta kararlıdır. Aslan, Devin'e doğacak bebekleriyle yeni bir hayat kurmanın mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışacaktır.
Kıymet'ten gelen bir telefon Hülya'yı harekete geçirir. Diğer taraftan Aslan da evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrenmek için planını işletmeye başlar.
Aslan evlatlık olan çocuğun kim olduğunu öğrendiğinde ortaya çıkan gerçek, Aslan ve Hülya'nın ilişkisini derinden sarsar. Diğer taraftan bu gerçeği Cihan da öğrenir. Devin'in kliniğine gider. Klinikte yaşananlardan sonra Devin, terapi seanslarını sonlandırma kararı alır.
Yağmur ve Eko'nun isteme töreni için herkes bir araya geldiğinde tüm sırlar birer birer gün yüzüne çıkar. Büyük bir tartışmanın sonunda Hülya; Devin ve Cihan'ın aylardır ondan gizli seans yaptıklarını Aslan'a söyler.
Şimdi yüzleşme sırası Aslan ve Cihan'dadır. İki kardeş arasında o gece yaşanacak yüzleşme, aileye ait kanlı sırların ortaya çıkmasıyla büyük bir hesaplaşmaya dönerken; aile büyük bir yıkıma doğru sürüklenecektir.
Şimdi herkes, hayatlarını altüst edecek bir dönüm noktasındadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile dizisi ne zaman başlayacak 2023? Aile yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Merkez Bankası toplantısı bu hafta mı? Eylül ayı faiz kararı...
- Türkiye-Arjantin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları Maç Programı 2023!
- YDS ne zaman 2023? ÖSYM YDS/2 geç başvurular başladı mı? ÖSYM giriş ekranı! ais.osym.gov.tr
- AFAD personel alımı başvuruları başladı mı? AFAD 215 sözleşmeli personel alım şartları neler?
- İnsanlık tarihinin en garip yılı! 1918'de yaşananlar hafızalarda yer edindi! I. Dünya Savaşı, yıkımlar, felaketler derken...
- İşrak namazı nasıl kılınır? İşrak (kuşluk) namazı nedir, ne zaman kılınmalıdır?
- Ramazan başlangıç tarihi 2024! Ramazan Bayramı ne zaman? İlk oruç hangi ay tutulacak? Dini günler takvimi 2024!
- SSK Bağkur emeklisine maaş zammı + 10.000 TL ek ödeme! 4A, 4B, 4C'li yararlanacak! Eylül bitmeden başvurun!
- Merve Kayaalp yaşıyor mu, ne oldu? Oyuncu Merve Kayaalp kimdir, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
- Altında yeni rotayı duyan kuyumcuya koştu! İslam Memiş o tarihi işaret etti, formülü açığa çıkardı! Canlı gram, çeyrek altın fiyatları...
- Safir ATV YENİ BÖLÜM İZLE | 18 Eylül Safir 3. bölümde neler oldu? Feraye'den Yaman'ı çıldırtan karar!