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Gelinim Mutfakta puan durumu! 18 Eylül 2023 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.09.2023
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Gelinim Mutfakta puan durumu! 18 Eylül 2023 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 18 Eylül 2023 puan durumu izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oluyor. İşte, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusunun cevabı ve yarışma hakkında merak edilenler...

Gelinim Mutfakta 18 Eylül 2023 puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altını alan isim merak konusu oldu. İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu 2023 ve günün birincisi...

18 EYLÜL 2023 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi birazdan ahberimizde yer alacaktır.

15 EYLÜL 2023 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün en yüksek puanını toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Melike oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA 10 BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta bu hafta en yüksek puanı toplayan gelin Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta en düşük puanı toplayan gelin Canan oldu ve yarışmaya veda etti.

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