18 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Survivor All Star 2024 kadrosu! Acun Ilıcalı 3 ismi daha açıkladı! İşte yeni sezon yarışmacıları...

Survivor All Star 2024 kadrosu! Acun Ilıcalı 3 ismi daha açıkladı! İşte yeni sezon yarışmacıları...

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 18.09.2023
ABONE OL
Survivor All Star 2024 kadrosu! Acun Ilıcalı 3 ismi daha açıkladı! İşte yeni sezon yarışmacıları...

Ekranların uzun soluklu yarışması Survivor'un yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Bilinidiği üzere Survivor 2023 finali 13 Haziran akşamı nefesleri kesmiş ve birinciliği kazanan isim Nefise olmuştu. Kıyasıya rekabetin olduğu programda bu yıl yarışacak yeni yarışmacılar ise Acun Ilıcalı tarafından tek tek açıklandı. İşte, yeni sezon kadrosundaki isimler...

"Survivor 2024 yarışmacıları kimler?" sorusunun cevabı programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor için heyecanlı bekleyiş sürerken, Acun Ilıcalı kadroda yer alacak isimleri tek tek açıkladı. İşte, yeni sezon kadrosundaki yarışmacılar...

SURVİVOR 2024 KADROSU!

2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi yarışmacıları açıklamaya başladı.

Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu,

Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Yiğit Poyraz, Merve Aydın,

ACUN ILICALI DUYURDU!

Nefise Karatay, Doğukan Manço ve Seda Ocak'ın ardından Survivor'da yer alacak üç ismi daha duyurdu.

Yarışmaya katılacak yeni isimleri açıklayan Ilıcalı, "Survivor'ın 3 önemli ismi Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. 3 yarışmacımıza da başarılar diliyorum." mesajını yayınladı.

'SMS İLE ELEME' SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Öte yandan Survivor'da format değişikliğine gidildi. Survivor 2024 All Star'da SMS oylaması yapılmayacak. Yeni konseptte eleme adayı olan yarışmacılar, kendi aralarında düelloya çıkacak ve performansı kötü olan isim adaya veda edecek.

SURVİVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı.

TV8'in en çok izlenen iki yarışma programı MasterChef ve Survivor aynı tarihlerde yayınlanmıyor. Bu nedenle, Survivor All Star 2024 sezonu MasterChef'in sezonu tamamlamasının ardından başlayacak.

Yarışmanın geçtiğimiz sezon 15 Ocak'ta başladığı düşünüldüğünde yarışmanın bu yıl da Ocak ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA