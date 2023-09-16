15 Eylül 2023 Cuma Reyting sonuçları! Dün akşamın reyting birincisi belli oldu! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, MasterChef...
Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Televizyon takipçileri" 15 Eylül 2023 reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, dün akşamın reyting sonuçları...
Dün akşam ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Televizyon takipçileri" 15 Eylül 2023 reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 15 Eylül Cuma reyting sıralaması...
Bilindiği üzere her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. 15 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi yapımların ilk sıralamalara yerleştiği merak ediliyor. Dünün en çok izlenen yapımların izleyicilerin tercihleri ile belirlendi.
15 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
15 Eylül Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1. sırada Star TV'de izleyici ile buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada "Yalı Çapkını" özet bölümü, 3. sırada ise Show TV'de ekranlara gelen "Kızılcık Şerbeti" yer aldı.
AB'de 1. sırada "Yalı Çapkını", 2. sırada "Kızılcık Şerbeti", 3. sırada ise "Kızılcık Şerbeti" özet bölümü yer aldı.
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