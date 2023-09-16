15 Eylül 2023 Cuma Reyting sonuçları! Dün akşamın reyting birincisi belli oldu! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, MasterChef...

Bilindiği üzere her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. 15 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanmasıyla birlikte hangi yapımların ilk sıralamalara yerleştiği merak ediliyor. Dünün en çok izlenen yapımların izleyicilerin tercihleri ile belirlendi.