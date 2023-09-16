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Yalı Çapkını son bölüm tekrarı izle! Yalı Çapkını 37. bölüm tekrarı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2023
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Yalı Çapkını son bölüm tekrarı izle! Yalı Çapkını 37. bölüm tekrarı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

İkinci sezonuyla ekranlara dönen Yalı Çapkını yeni bölüm, 15 Eylül 2023 Cuma akşamı yayınlandı. Dizinin takipçileri ise "Yalı Çapkını 37. bölüm tekrarı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni bölümü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler konuya ilişkin detayları araştırıyor. İşte, Yalı Çapkını son bölüm izleme linki!

2. sezonuyla ekranlara dönen Yalı Çapkını yeni bölüm, 15 Eylül 2023 Cuma akşamı yayınlandı. Yeni bölümü kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler, "Yalı Çapkını 37. bölüm tekrarı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Yalı Çapkını 37. bölüm izleme linki!

YALI ÇAPKINI 37. BÖLÜM TEKRARI İZLE!

Dizinin son bölümüne aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler/37-bolum

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm fragmanına göre, Nükhet ve Kaya'nın yalıya gelişiyle birlikte gerginliklerin artacağı ve hikayenin yeni bir döneme gireceği anlaşılıyor.

Ferit'in "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleri de izleyicileri meraklandırmış durumda.

Yalı Çapkını'nın 38. bölümü 22 Eylül Cuma akşamı Star TV'de yayınlanacak ve izleyiciler, heyecan dolu bölümü kaçırmamak için ekran başında olacaklar. Dizinin takipçileri için bu yeni gelişmelerle dolu bölümün nasıl sonuçlanacağı büyük bir merak konusu.

YALI ÇAPKINI 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yalı Çapkını 38. bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz!

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar/38-bolum-fragman

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Seyran - Afra Saraçoğlu

Ferit - Mert Ramazan Demir

Halis Ağa - Çetin Tekindor

Hattuç- Şerif Sezer

İfakat - Gülçin Santırcıoğlu

Orhan -Emre Altuğ

Gülgün - Gözde Kansu

Abidin - Ersin Arıcı

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