Yalı Çapkını son bölüm tekrarı izle! Yalı Çapkını 37. bölüm tekrarı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm fragmanına göre, Nükhet ve Kaya'nın yalıya gelişiyle birlikte gerginliklerin artacağı ve hikayenin yeni bir döneme gireceği anlaşılıyor.

Ferit'in "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleri de izleyicileri meraklandırmış durumda.

Yalı Çapkını'nın 38. bölümü 22 Eylül Cuma akşamı Star TV'de yayınlanacak ve izleyiciler, heyecan dolu bölümü kaçırmamak için ekran başında olacaklar. Dizinin takipçileri için bu yeni gelişmelerle dolu bölümün nasıl sonuçlanacağı büyük bir merak konusu.