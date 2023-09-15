Gelinim Mutfakta 15 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen isim...

Gelinim Mutfakta 15 Eylül 2023 puan durumu! Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, haftanın finaliyle ekranlara geliyor. Kaynanaların ve Nursel Ergin'in rehberliğinde yarışan gelinler, lezzet dolu bir mücadeleye imza atıyor. En yüksek puanı toplayan gelin, çeyrek altın ödülünü kazanırken, haftanın en yüksek puanını toplayan gelin ise tam 10 tane bilezikle ödüllendiriliyor. İşte, Gelinim Mutfakta hakkında detaylar...