Gelinim Mutfakta 15 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen isim...
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"Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ekranların ilgiyle takip edilen yemek programı Gelinim Mutfakta, yarışmacılara altın kazandırmaya devam ediyor. İzleyiciler ise günün birincisini ve puan durumunu sorguluyor. İşte, 15 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta haftanın elenen ismi...
Gelinim Mutfakta 15 Eylül 2023 puan durumu! Kanal D'nin ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, haftanın finaliyle ekranlara geliyor. Kaynanaların ve Nursel Ergin'in rehberliğinde yarışan gelinler, lezzet dolu bir mücadeleye imza atıyor. En yüksek puanı toplayan gelin, çeyrek altın ödülünü kazanırken, haftanın en yüksek puanını toplayan gelin ise tam 10 tane bilezikle ödüllendiriliyor. İşte, Gelinim Mutfakta hakkında detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA 15 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.
GELİNİM MUTFAKTA 14 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim mutfakta da bugün çeyrek altını almaya hak kazanan isim Tuğba oldu. Puan durumu ise şu şekilde:
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- Gelinim Mutfakta 15 Eylül 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen isim...
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