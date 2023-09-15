18 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Yalı Çapkını Nükhet kimdir? Binnur Kaya kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Yalı Çapkını Nükhet kimdir? Binnur Kaya kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
ABONE OL
Yalı Çapkını Nükhet kimdir? Binnur Kaya kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı?

"Yalı Çapkını Nükhet kimdir?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Yalı Çapkını, yeni sezonuyla Star TV ekranlarında dizi severlerle buluşmaya hazır durumda. Bu sezonun heyecanını artıran en önemli detaylardan biri, bir dönem Kırmızı Oda dizisinin başrol oyuncu Binnur Kaya oldu. İşte, Yalı Çapkını Nükhet hakkında merak edilenler...

Yalı Çapkını, ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu yeni sezon, diziye katılan ünlü oyuncu Binnur Kaya ile daha da renklenecek. İzleyiciler, Binnur Kaya'nın canlandıracağı Nükhet karakterini ve bu karakterin diziye nasıl bir katkı sağlayacağını merakla bekliyor. İşte Binnur Kaya'nın kariyeri hakkında bazı bilgiler...

YALI ÇAPKINI NÜKHET KİMDİR?

Yalı Çapkını ilk sezonda Pelin'in annesi Zerrin, Halis Korhan'la görüştüğünde kızı Nükhet ile arkadaş olduğunu ve ona selam getirdiğini söylemişti.

Nükhet karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncu, Halis Ağa'nın Londra'da yaşayan kızı olarak seyirciyle buluşuyor.

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya, 19 Nisan 1972, Ankara doğumludur. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı.

2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.2014 yılında ise 41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

BİNNUR KAYA DİZİLERİ

1996: Kaynanalar (Rukiye)

1997: Baba Evi (Meryem)

1997: Bir Demet Tiyatro

1998: Dış Kapının Dış Mandalları

1999: Çarli (Hijyen)

2000: Güneş Yanıkları (Aylin)

2001: Benimle Evlenir misin( Gaye Şenoğlu)-Yeni Hayat (Gülistan)

2003: Hadi Uç Bakalım (Düriye)-Bekarlar (Binnur)

2004: Yabancı Damat(Nazire Demir)

2007: Karayılan (Anetepli Emine) Avrupa Yakası (Şahika Koçarslanlı ve Dilber Koçarslanlı)

2010: Türk Malı (Abiye Kuzu)

2011: Muhteşem Yüzyıl (Duacı Hatun)

BİNNUR KAYA FİLMLERİ

1998: Kaçıklık Diploması

2000: Muhallebicinin Oğlu ve Abuzer Kadayıf

2003: İnşaat (Ayşe)

2005: Babam ve Oğlum (Hanife)

2006: Hayatımın Kadınısın (Fridevs) - Küçük Kıyamet (Filiz)

2009: Vavien (Sevilay)

Tiyaro Oyunları:

Kozalar

Bana Bir Şeyler Oluyor

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?

Bir Yaz Gecesi Rüyası

Kadınlar Koğuşu

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA