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Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, bugün mü? 15 Eylül 2023 Star TV yayın akışı

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2023
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Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, bugün mü? 15 Eylül 2023 Star TV yayın akışı

"Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman 2023?" sorusunun cevabı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı dizi 2. sezonuyla ekrana gelecek. İşte Yalı Çapkını yeni sezon yayın tarihi hakkında merak edilenler...

"Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun cevabı izleyiciler merak konusu oldu. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı dizi 2. sezonuyla ekrana geliyor. İşte Yalı Çapkını yeni sezon tarihi, günü ve saati...

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

Yalı Çapkını yeni bölüm 15 Eylül bu akşam saat 20.00de yayınlanacak.

YALI ÇAPKINI HANGİ KANALDA?

Yalı Çapkını STAR TV'de yayınlanıyor.

YALI ÇAPKINI YENİ OYUNCULAR!

Binnur Kaya, Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağanın kızı Nükhet'i canlandıracak.

Yalı Çapkını yeni sezonda Taro Emir Tekin de yer alacak.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Binnur Kaya,Taro Emir Tekin, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu,

Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
15:40 En Güzel Bölüm
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Erkenci Kuş
05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

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