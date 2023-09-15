Yalı Çapkını bu akşam var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, bugün mü? 15 Eylül 2023 Star TV yayın akışı

"Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun cevabı izleyiciler merak konusu oldu. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı dizi 2. sezonuyla ekrana geliyor. İşte Yalı Çapkını yeni sezon tarihi, günü ve saati...